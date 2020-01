Il volantino Esselunga attualmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non attira principalmente per la qualità generale del prodotto effettivamente offerto, quanto per il prezzo finale applicato. Lo sconto infatti viene proposto solo ed esclusivamente sullo Huawei P Smart 2019, uno smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato.

Se lo Speciale Multimedia rappresenta indiscutibilmente l’apice del successo delle campagne promozionali di Esselunga, l’offerta tech è l’occasione per risparmiare su ogni acquisto, a patto che si sia interessati esclusivamente all’unico modello proposto all’interno del volantino stesso. In passato abbiamo apprezzato le offerte applicate su Galaxy S10, Huawei Mate 20 e così via, in questo periodo l’azienda ha deciso di puntare la propria attenzione su un modello di fascia bassa, più precisamente lo Huawei P Smart 2019.

Volantino Esselunga: nuovi prezzi e sconti da non perdere

La scheda tecnica del dispositivo dimostra la qualità generale dello stesso, una batteria da 3000mAh, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, due componenti fotografici posteriori da 13 e 2 megapixel, un anteriore da 8 megapixel, un display da 5.65 pollici FullHD, un processore octa-core da 2.36GHz e poco altro ancora.

Il prezzo è tutt’altro che elevato, ci troviamo di fronte ad una richiesta effettiva di soli 129 euro, un valore in linea con le aspettative dei consumatori, sopratutto dopo aver letto la precedente scheda tecnica. Gli acquisti potranno essere completati in tutti i negozi in Italia, entro e non oltre il 15 gennaio 2020.