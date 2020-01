Il volantino Comet batte le offerte di Expert con una sorpresa speciale per tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia generale, a partire proprio dal cosiddetto Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi su quasi qualsiasi acquisto.

Coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio devono sapere che di base possono richiedere un prestito da restituire poi a rate fisse senza interesse alcuno, in questo modo non sarà strettamente necessario versare tutto subito. La richiesta dovrà essere però presentata con la consegna delle buste paga dei mesi precedenti, ricordando comunque che dovrete anche consegnare le buste paga dei mesi precedenti.

Volantino Comet: tutti i prezzi più bassi del periodo

All’interno del volantino Comet troviamo tantissime offerte e sconti tra cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere, anche inerenti al mondo degli smartphone. In particolar modo, il prodotto dal maggior e migliore rapporto qualità/prezzo è sicuramente l’iPhone Xs, top di gamma della scorsa stagione, in vendita oggi a 679 euro, una richiesta perfettamente in linea con le aspettative della maggior parte di noi.

Volendo invece puntare verso terminali più recenti, ecco arrivare anche i vari Galaxy A30S, Motorola E6 Play, Galaxy A20e, Oppo A9 2020, Oppo Reno 2Z o similari. Parliamo comunque di modelli appartenenti alla fascia media del mercato, con un prezzo finale non superiore ai 269 euro.

Per scoprire e conoscere nel dettaglio l’intera campagna promozionale, affidatevi subito alle pagine che potete trovare qui sotto.