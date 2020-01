Vodafone: grandi offerte fino a 30 e 50GB con soli 6 euro

Vodafone è riconosciuto come il miglior gestore in giro per il mondo grazie alle sue offerte e soprattutto alla sua qualità ineccepibile. In Europa infatti risulta quello con la rete 4G più estesa in assoluto, ma questo non è ormai più un mistero. In Italia ci sono tantissime persone che si fidano solo di questo provider, il quale infatti è una garanzia proprio in termini di linea.

Da qualche tempo però sembra che Iliad sia riuscito a rubare tantissimi utenti proprio a Vodafone, facendo intravedere un minimo di crisi. Dall’estate scorsa però il gestore anglosassone ha ricominciato a battere forte con le sue promozioni, le quali ad oggi hanno prezzi ancora più bassi. Infatti ci sono ben tre offerte che potete sottoscrivere già da adesso con tanti contenuti e con prezzi fuori dalla norma.

Vodafone, ecco le migliori tre promozioni che potete ottenere adesso

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB