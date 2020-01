Come funziona una delle truffe più famose che colpisce i clienti di Unicredit, Sanpaolo e BNL

Abbiamo citato poco fa il metodo del phishing come il meccanismo cardine attraverso il quale gli hacker svuotano i conti correnti. Ma come funziona nel dettaglio? Partendo da una mail fittizia inviata dai cyber criminali, gli utenti vengono invitati a cliccare su di un link malevolo per inserire i propri dati personali e bancari.

La mail o il messaggio SMS fraudolente si può riconoscere per una serie di caratteristiche, prime fra tutte, il tono allarmista e generalista che presenta a partire dall’oggetto o dalle iniziali righe del messaggio. All’interno del testo poi, c’è il riferimento ad un conto apparentemente chiuso (senza motivazione alcuna).

La mail si presenta simile a quella che invierebbe un reale istituto di credito, ma alla fine bisogna tenere a mente, il concetto più importante: le banche – così come molte aziende – non inviano mai comunicazioni private e non chiedono l’inserimento dei dati personali mediante un messaggio mail o SMS.