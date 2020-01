In una nota pubblicata sulla pagina ufficiale di Facebook si spiega:”può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non tentate la fortuna e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo“.

Truffa Poste Italiane: regalo da mille euro fa molte vittime

Informata dell’accaduto, Poste Italiane ha deciso di condannare questa ennesima truffa che sfrutta il suo marchio divulgando un breve video per aiutare gli utenti a riconoscere i raggiri con dei consigli molto utili.

di “prestare la massima attenzione ai tentativi di truffa che pervengono attraverso messaggini che invitano a cliccare per ricevere gratis addirittura un costosissimo iPhone 11 Pro“. Poste Italiane e la Polizia Postale ribadiscono che questi sistemi sono delle pericolosissime trappole costruite ad arte da hacker e cybercriminali che fanno leva sull’avidità umana.

Cadere nella truffa è semplice, e se decidete di seguire le istruzioni ignorando ogni sospetto di pericolo, è probabile che per tentare la fortuna concediate l’accesso ai criminali ai dati nei vostri smartphone o, peggio, verrete derubati del denaro sui vostri conti bancari o sulle carte di credito.