In due righe: nel 2019 la partita iva con regime forfettario non prevedeva vincoli. Adesso invece si possono sempre fatturare fino a 65.000 Euro annui, ma le spese per accessori e dipendente (o collaboratori) non possono superare i 20.000 Euro e si può avere un lavoro da dipendente che non supera i 30.000 Euro.

Come se non bastasse, aggiungiamo anche la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, anche per i “forfettari“. La decadenza per gli avvisi di accertamento adesso passa a quattro anni. Per finire, si può applicare il credito d’imposta anche per coloro che hanno la p. iva agevolata, in base alle nuove norme per l’industria 4.0 e per il super e iper ammortamento relativo agli acquisti di macchine, pc, hardware e software per il lavoro, che adesso saranno sostituiti dal credito d’imposta.