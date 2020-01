Expert riesce al solito a soddisfare anche il consumatore più esigente e difficile da accontentare con il lancio di tanti prezzi bassi e sconti a dir poco allettanti, tramite i quali è possibile pensare di mettere le mani su ottimi prodotti di fascia media o alta.

Il volantino Expert parte proprio da qui, da una diffusione globale su tutto il territorio nazionale fino a ieri, 12 gennaio 2020, oggi invece disponibile esclusivamente presso i punti vendita del socio Di Lella. Gli acquisti potranno essere completati solamente in loco, non sarà possibile sul sito ufficiale o altrove; la corrente campagna promozionale risulta essere valida solamente fino al 14 gennaio 2020.

Volantino Expert: il Fuoritutto riesce a sorprendere ancora

L’offerta inclusa all’interno del volantino Expert che maggiormente sorprende i consumatori riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10+; il top di gamma assoluto in vendita da Aprile 2019 e desiderato da milioni di consumatori, è oggi acquistabile a soli 699 euro, una cifra irrisoria se considerata la qualità generale del prodotto di cui stiamo effettivamente parlando.

Discorso simile, con le dovute proporzioni, per quanto riguarda lo Huawei Nova 5T. Recentemente reso disponibile sul mercato, il dispositivo è oggi in vendita a 389 euro, un prezzo da non lasciarsi sfuggire per la qualità generale del modello in questione.

Naturalmente le possibilità messe sul piatto dal volantino Expert sono tantissime e molto disparate tra di loro, approfittate delle pagine che potete trovare qui sotto per avere un’idea della qualità generale della campagna promozionale effettivamente discussa.