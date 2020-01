Si prevedono grandi novità per il futuro a sostegno dell’ambiente. Spuntano infatti nuovi proposte per la realizzazione di carburanti sintetici che possano sostituire quelli attuali per contenere le emissioni inquinanti. Finora infatti, le uniche alternative proposte alla classica benzina, al Diesel o ai gas GPL e metano sono state le vetture elettriche e alimentate ad idrogeno.

L’azienda Bosh invece vuole aprire l’azienda a nuovi scenari mai visti prima. Si legge infatti in un loro recente comunicato che: ” “l’elettromobilità sta prendendo piede da non molto e le vetture elettriche possono essere realmente a emissioni zero soltanto se lo è anche la produzione dell’elettricità che serve per alimentarle; di fatto i veicoli che vi saranno fra dieci anni saranno ancora Diesel o benzina. Ne consegue che anche i veicoli esistenti dovranno fare la loro parte per ridurre le emissioni di CO2. Una delle possibili soluzioni è l’utilizzo di carburanti sintetici“.