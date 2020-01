La spiegazione di tale scelta inusuale poggia su basi molto concrete, come fanno notare gli ingegneri del colosso tedesco:“l’elettromobilità sta prendendo piede da poco tempo e le auto elettriche possono essere a emissioni zero solo se lo è anche la produzione dell’elettricità che serve per alimentarle. La metà dei veicoli che saranno su strada nel 2030 saranno dotati ancora di motori diesel o a benzina. Ne consegue che anche i veicoli esistenti dovranno fare la loro parte per ridurre le emissioni di CO2. Una delle possibili soluzioni è l’utilizzo di carburanti sintetici“.

Carburanti sintetici: la novità che batte Diesel, Benzina e GPL

La strategia di Bosch sarà probabilmente vincente, poiché i carburanti sintetici hanno il vantaggio di essere rinnovabili e subito disponibili alla produzione. Sul lato tecnico le automobili non necessitano di alcuna modifica, visto che i nuovi carburanti possono anche essere aggiunti ai normali per ridurre le emissioni.

Dunque, accanto a una mobilità privata, commerciale e turistica completamente elettrica, il futuro dei trasporti pesanti è probabile che sia ancora macchiato dall’uso di benzina e diesel, fiaccando di fatto gli sforzi degli ambientalisti. Al contrario, i carburanti sintetici sono prodotti per mezzo di energia rinnovabile, con un processo che genera gas o un liquido, e permettono un facile stoccaggio per il trasporto della materia a costi convenienti.