Una delle truffe più frequenti di cui si parla oggi è quella che prevede un finto rimborso relativo al pagamento del Canone Rai. Questa frode ha già mietuto diverse vittime, stando a quanto affermato dalle autorità competenti.

Per chi non lo sapesse, il Canone altro non è che la tassa sulla presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo e il pagamento della suddetta arriva insieme alla bolletta delle luce. Insieme al bollo auto rappresenta una delle accise più odiate dal popolo italiano: questa informazione è stato il terreno attraverso il quale gli hacker hanno ideato la truffa.

A tal proposito è bene ricordare che il Web, essendo un luogo pericoloso e non sicuro, offre milioni di possibilità ai cyber criminali per compiere le loro malefatte. Basti pensare alle truffe che vi sono oggi: da quella dell’identità a quella delle sim, da quella delle PostePay a quella della bolletta dell’Enel. E come non citare tutti i numerosi tentativi per svuotare i conti correnti dei clienti che hanno un conto corrente con Unicredit, Sanpaolo, Fineco, BNL.