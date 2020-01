La notizia è ormai ufficiale. Anche l’Italia entra ufficialmente nella lista dei paesi che offrono la rete WiFi gratuita. A seguito dell’istituzione di quest’ultima, infatti, i principali operatori telefonici Italiani potrebbero scontrarsi con un forte cale della domanda da parte degli Italiani. Nonostante ad oggi si trovi in una fase iniziale, in realtà la nuova rete sta iniziando ad espandersi velocemente in tutta Italia e, grazie ad essa, tutti i cittadini del nostro paese potranno beneficiare di un costante accesso ad internet su tutto il territorio senza ovviamente spendere neanche un centesimo. Nata da un progetto del Ministero per lo Sviluppo e l’Economia, la rete WiFi è attualmente in fase di costruzione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli e come utilizzarla.

WiFi gratis: arriva l’addio definitivo al 4G di Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad

Stando a quanto riportato nei dettagli del progetto, i comuni cablati, e che quindi riceveranno la rete WiFi gratuita, sono oltre 7500. Attualmente la nuova rete è già attiva in più di 2000 comuni e, di fatto, sta permettendo a milioni di utenti di navigare in Internet a costo zero. Attraverso la mappa ufficiale presente sul sito web del progetto è possibile scoprire in tempo reale tutti gli aggiornamenti e scoprire se vi sono delle postazioni hotspot già attive vicino alla propria abitazione.

Per poter usufruire della nuova linea WiFi, però, bisognerà effettuare una semplice procedura:

scaricare sul proprio telefono Android o iOS l’apposita applicazione gratuita; effettuare la registrazione inserendo tutti i dati desiderati; Individuare una postazione hotspot vicina alla propria posizione ed agganciarsi.

Una volta terminata la registrazione, quindi, sarà possibile accedere a qualsiasi hotspot effettuando semplicemente il log in.