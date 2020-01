Pochi utenti sanno che per 3 Italia esiste una promozione da 60 giga di traffico dati al mese, a 6,99 euro, tramite la quale alcuni fortunati possono godere davvero di un bundle invidiabile, con portabilità necessaria del numero telefonico originario.

Il suo nome è Play Power Digital 60GB, attivabile esclusivamente dal sito ufficiale (quindi non è necessario recarsi personalmente in negozio), è a disposizione esclusiva degli uscenti da un operatore virtuale. I costi iniziali risultano essere decisamente positivi, parliamo a tutti gli effetti di 20 euro per attivazione e SIM ricaricabile, con addirittura 20 euro di credito residuo già incluso. I rinnovi saranno su base mensile con addebito diretto su quest’ultimo, pari a 6,99 euro.

3 Italia: cosa troviamo nella promozione?

Nella promozione troviamo tantissimi contenuti, a partire dai 60 giga di traffico dati alla velocità del 3G/4G; un piccolo appunto proprio sotto questo punto di vista, è bene ricordare infatti che di base la navigazione viene attivata in 3G, ma l’utente potrà richiedere il 4G pagando 1 euro in più al mese (totale quindi di 7,99 euro, salvo promozioni che lo offrono gratuitamente ai nuovi clienti).

In aggiunta troviamo anche 200 SMS e minuti illimitati da poter inviare a chiunque si desideri, a patto che sia una SIM registrata sul territorio nazionale italiano. Non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, in altre parole l’utente potrebbe anche decidere di abbandonare l’azienda come e quando vorrà, senza necessariamente essere costretto a pagare una penale.

L’attivazione della promo di 3 italia è possibile, lo ricordiamo, solamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, non altrove in Italia o nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale.