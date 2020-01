Da oggi 13 gennaio 2020 fino al 19 gennaio 2020, salvo proroghe dei prossimi giorni, tutti i nuovi e già clienti dell’operatore 3 Italia, potranno attivare la nuova opzione tariffaria denominata Super Internet 100 Giga a soli 39.99 euro al mese su credito residuo.

L’offerta prevede un costo di attivazione di 9.99 euro ed è attivabile solamente con il piano tariffario Super Web o Super Web New e solamente sulle SIM ricaricabili solo dati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia lancia la Super Internet 100 Giga a 39.99 euro al mese

L’offerta Super Internet 100 Giga prevede, come avrete potuto immaginare, 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 39.99 euro al mese. Le soglie mensili non sono cumulabili e l’opzione sarà attiva dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione. Per le nuove attivazioni, prevede l’attivazione del piano tariffario Super Web New.

Il nuovo cliente 3 Italia dovrà sostenere anche il costo della nuova SIM Card ricaricabile di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Rimangono contemporaneamente disponibili le opzioni Super Internet 30 Giga a 9.99 euro al mese con addebito su credito residuo e la Super Internet 50 Giga a 8.99 euro al mese ma con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Inoltre, con la versione vincolante di 24 mesi, è previsto anche il meccanismo Giga Bank, questa opzione permette di conservare i Giga non consumati nel mese appena trascorso, che potranno essere accumulati fino ad un massimo pari al doppio dei Giga erogati mensilmente e utilizzarli nel mese successivo. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.