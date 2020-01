Piovono conferme sulle indiscrezioni del lancio della rete unica Wind Tre nel prossimo mese di febbraio. Come vi stiamo riportando da alcune settimane, i due operatori – Wind e 3 Italia – dopo numerosi mesi dall’accordo che ha portato alla fusione delle compagnie potrebbero finalmente congiungere in un unico grande provider.

Wind Tre, oltre al lancio della rete unica potrebbe arrivare un altro gestore

L’arrivo di una linea unica Wind Tre sarebbe una buona notizia per tutti gli utenti. Congiungendo le forze, infatti, le due compagnie sarebbero in grado di offrire maggiori stabilità e soprattutto maggiore affidabilità ai loro utenti.

La creazione di un marchio unico poi sarebbe strategica anche per il lancio di nuovi servizi. Ricordiamo che in questo 2020 gli sviluppatori si sono impegnati per estendere il campo di copertura relativo alle reti 4,5G. Oltre a tutto ciò – dopo il passo in avanti di TIM e di Vodafone – è attesa una prima release anche per le linee 5G.

Rispetto a quelle che erano le indiscrezioni delle ultime settimane, si sono aggiunte altre suggestioni sempre in relazione alla prossima disponibilità di una linea Wind Tre. Una volta accantonata la stagione dei due gestori separati, il polo della telefonia potrebbe a sua volta pensare al lancio di un ulteriore operatore secondario.

La strategia del team commerciale di Wind Tre sarebbe d’altronde speculare a quella già messa in campo da TIM e Vodafone. Come TIM si è dotata di Kena Mobile e Vodafone di Ho. mobile, anche Wind potrebbe presto pensare al lancio di un marchio low cost.