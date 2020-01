Il volantino Unieuro sorprende tutti i consumatori con il lancio di una campagna promozionale sicuramente di alto livello, ed allo stesso tempo in grado di attrarre per la presenza di prezzi bassi su alcuni dei migliori dispositivi in circolazione.

Gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio, ricordando ad ogni modo che le spese di spedizione presso il domicilio sono sempre da aggiungere al valore mostrato a schermo (inclusa solamente la consegna in negozio).

Non dimenticate di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram, ogni giorno regaliamo decine di codici sconto Amazon e proponiamo le migliori offerte del periodo.

Volantino Unieuro: quali sono le offerte da cogliere al volo

Il volantino Uniero rappresenta un buon punto di partenza per gli utenti che vogliono risparmiare, il migliore prezzo è stato applicato sul Samsung Galaxy S10e, un buonissimo modello di fascia medio-alta, acquistabile con un esborso di 439 euro. La qualità è ottima, ricordate però che è leggermente vecchiotto, in quanto lanciato a circa Aprile 2019.

Nel caso in cui vogliate puntare su un modello più recente, il consiglio è di scegliere lo Huawei Nova 5T, con servizi Google annessi, resta uno dei modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo attualmente in circolazione, se considerato che è acquistabile a soli 399 euro.

Come avete potuto capire, le offerte del volantino Unieuro ovviamente non sono limitate esclusivamente ai suddetti prodotti, per questo motivo vi consigliamo caldamente di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio, in modo da cogliere al volo anche tutti gli altri prezzi proposti.