Il volantino Euronics sconfigge Unieuro e Trony con il lancio di una campagna promozionale ricca di sconti, nonché finalmente valida in tutti i punti vendita in Italia, senza toccare però il sito ufficiale. Gli acquisti potranno essere completati direttamente ovunque, entro e non oltre il 22 gennaio 2020.

I prezzi sono davvero ottimi, anche senza andare a toccare smartphone di fascia particolarmente elevate, come i top di gamma più comuni o richiesti, limitandosi di fatto a soddisfare le richieste dei consumatori della fascia medio-bassa/alta del mercato della telefonia mobile. Il migliore in circolazione resta lo Huawei P30, modello dalle buonissime prestazioni, oggi comunque in vendita a 499 euro, e da consigliare a coloro che non desiderano un terminale proprio recentissimo, cercando nel contempo di spendere il meno possibile.

Volantino Euronics: cosa acquistare per risparmiare il più possibile

Oltre al suddetto prodotto, l’utente può decidere di appoggiarsi anche a modelli leggermente più economici, ma ugualmente interessanti, in particolare sottolineiamo la presenza di Oppo Reno 2Z a 299 euro, passando anche per lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, o spendendo ancora meno si può pensare di acquistare un ottimo Xiaomi Redmi Note 8T a 199 euro.

Tutti vengono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione sbrandizzata. Per maggiori informazioni o per scoprire nel dettaglio i prezzi di tutti i prodotti inclusi nella campagna, aprite le pagine sottostanti e ricordate che sono valide ovunque sul territorio nazionale.