Vodafone continua a lanciare splendide promozioni perfettamente in grado di riservare piacevoli sorprese a tutti gli utenti che sceglieranno di attivarle sul proprio numero di telefono, una delle ultime è sicuramente la Special Unlimited 7.

Se fino a Dicembre il consumatore aveva la possibilità di richiederla sul proprio numero, pagando 12 euro per la sua attivazione, oggi invece la si potrà raggiungere vedendosi azzerare il costo iniziale, dovendo difatti versare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e naturalmente la prima mensilità.

L’accesso, come sempre in occasioni di questo tipo, non è alla portata di tutti; essendo a tutti gli effetti una operator attack, vi potranno accedere solamente gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale in generale, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Passa a Vodafone: cosa contiene la Special Unlimited

La Special Unlimited resta indiscutibilmente una delle migliori promozioni in circolazione, con un canone fisso di soli 7 euro al mese, infatti, permette di arrivare ad utilizzare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti senza limiti e SMS infiniti da poter inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Il canone fisso viene versato direttamente tramite credito residuo, non viene richiesta l’accettazione di alcun vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore potrà effettivamente richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza essere costretto a pagare alcun tipo di penale. La navigazione è sotto rete telefonica 4G di Vodafone, con velocità massima raggiungibile pari a 600Mbps in download (anche se riteniamo essere impossibile raggiungerla a tutti gli effetti).