Vodafone: fine settimana da urlo, 3 offerte fantastiche fino a 50GB

La battaglia che Vodafone a cominciato diversi anni fa, da qualche anno è arrivata allo step successivo. Infatti da quando sono arrivati i nuovi provider virtuali insieme poi anche al nuovo gestore Iliad, il tutto è cambiato in peggio per il noto colosso della telefonia.

In questo momento soprattutto dal punto di vista della telefonia mobile, Vodafone sta cercando di recuperare utenti, proprio quelli che Iliad gli ha rubato in questi mesi. Proprio per tale motivo infatti sono nate alcune nuove promozioni, le quali non sono altro che le vecchie Special già viste ma con prezzi nettamente diversi. L’obiettivo è quindi quello di migliorare ancora una volta quanto fatto in passato, e magari recuperare qualche utente. A tal proposito ecco tre promozioni che di sicuro non potete lasciarmi scappare se state pensando ad un rientro.

Vodafone: le migliori offerte sono disponibili solo per poco tempo

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB