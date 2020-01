Trony ha recentemente promosso un volantino davvero molto invitante, ogni consumatore ha difatti la possibilità di raggiungere prezzi e sconti praticamente mai visti prima d’ora, anche se purtroppo limitatamente a determinate regioni del nostro territorio.

Come sempre più spesso accade parlando di Euronics e Trony, è bene ricordare comunque che il volantino che andremo a ricordare non è valido ovunque sul territorio nazionale, ma risulta essere limitato esclusivamente alle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Sicilia, Campania e Trentino-Alto Adige.

Volantino Trony: tutti i prezzi da cogliere subito al volo

Al centro del volantino Trony troviamo sicuramente le offerte applicati su una coppia di prodotti in particolare, Galaxy Note 10 e Galaxy S10. Entrambi possono essere acquistati a prezzi già inferiori rispetto al listino originario, più precisamente 979 e 749 euro, ma grazie al cashback proposto da Samsung è possibile risparmiare ancora di più. Tutti coloro che li acquisteranno e li registreranno su Samsung Members entro il 14 febbraio, infatti, potranno godere di un rimborso del valore di 200 o 150 euro direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente fornito in fase di registrazione; così facendo il consumatore si troverà ad avere la possibilità di spendere 779 euro per il Note 10 o anche soli 599 euro per il Samsung Galaxy S10.

Il volantino Trony ovviamente non si ferma qui, le possibilità sono veramente tantissime tra cui scegliere, le potete trovare elencate nel dettaglio tra le pagine che abbiamo inserito qui sotto.