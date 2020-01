Cosa sappiamo su Stranger Things da ciò che è stato trapelato online?

Gli showrunners della serie hanno dichiarato mediante un tweet che il luogo degli scontri non sarà più la cittadina di Hawkins, ma cosa significa ciò? Nel corso del finale della precedente stagione abbiamo osservato Joyce trasferirsi in una nuova città (ma non ci è ancora dato sapere quale) e il Sottosopra, nonostante sia stato chiuso, sembra che sarà ancora presente nella trama della narrazione degli eventi

Senza contare che questo non è l’unico dubbio che alimenta le fantasie e le congetture dei fan. Ci si domanda se lo sceriffo che si è sacrificato nel corso degli ultimi eventi, Jim Hopper, sia ancora vivo, magari rinchiuso in un’universo alternativo in attesa di essere salvato.

Questi e molti altri, sono alcuni dei grandi quesiti che la nuova stagione di Stranger Things svilupperà. Sappiamo soltanto che il primo episodio si chiamerà “Chapter One: The hellfire Club”. Cosa aspettarci? Largo alla fantasia quindi, fatecelo sapere voi stessi nei commenti e rimanete aggiornati per conoscere le ultime novità a riguardo.