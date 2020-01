Le nuove puntate della famosa serie in onda su Netflix, “Le terrificanti avventure di Sabrina”, stanno per arrivare il prossimo 24 Gennaio 2020. Lo show ha un grande successo fra i teenager (e non solo) di tutto il mondo. La trama coinvolgente del remake del telefilm cult degli anni ’90 ha saputo conquistare tutti e i personaggi hanno tutti un profilo ben delineato e che stuzzica i cuori degli spettatori. La terza stagione sta per arrivare quindi, cosa aspettarci?

La nuova stagione della serie popolare Sabrina sta per arrivare su Netflix Sul Web non si parla che dei nuovi episodi della serie anche a seguito del teaser trailer che la piattaforma Netflix ha rilasciato. Dal prossimo 24 Gennaio le puntate saranno disponibili per tutti e il trailer ha stuzzicato i fan più audaci che hanno già ipotizzato diversi sviluppi sulla trama. Dal trailer si possono già capire diverse cose: primo fra tutti, si noterà una protagonista dal carattere ben diverso da com’era nelle prime puntate della prima stagione. Il fulcro della trama si baserà poi sul salvataggio del fidanzato della giovane, Nicholas Scratch dalla dannazione eterna. Nell’impresa verrà aiutata anche dai suoi amici mortali, i suoi ex compagni di liceo. Lo showrunner Roberto Aguirre Sacasa, creatore di “La terrificanti avventure di Sabrina” annuncia che a breve inizieranno anche le riprese della quarta stagione. Che dire, si preannuncia un 2020 all’insegna, ricco di novità e tante serie TV che verranno lanciate su Netflix. Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità a riguardo ed essere sempre aggiornati su ulteriori sviluppi.