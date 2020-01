Nei controlli effettuati regolarmente sugli assicuratori, l’ente che si occupa di garantire agli automobilisti la stipula della polizza con siti affidabili ha individuato ben 12 siti web di false assicurazioni.

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha dunque diramato una nota, in cui si avvisano i conducenti di non stipulare contratti con i siti identificati come truffaldini e che:

“La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati“.

Siti di assicurazioni fasulle, massima attenzione: ecco i portali da evitare

Sul web sono infatti presenti moltissimi siti internet che attraggono nuovi potenziali clienti con proposte estremamente allettanti in termini economici, millantando appartenenza al settore da decenni (e quindi facendo credere ai clienti di essersi messi nelle mani di professionisti). Alcune di queste offerte sono pensate ad hoc per i nuovi avventori, così da attirare l’attenzione di chiunque pensi che la polizza stipulata in un’assicurazione “fisica” costi troppo, e intende risparmiare affidandosi a soluzioni online. Peccato che questa pratica possa appunto nascondere un tranello, e che bisogna sempre tenere gli occhi aperti quando si tratta di questo genere di servizi.

Anche e soprattutto perché, oltre a circolare con un’assicurazione che in realtà non copre alcun potenziale danno (che si tratti ad esempio di furto, incendio o altre evenienze), è il cliente stesso a dover pagare la multa per non essere in regola con la copertura assicurativa. Oltre al danno, dunque, anche la beffa.

Ecco i nomi dei 12 siti fasulli di assicurazioni: