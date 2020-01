La quarta stagione de La Casa di Carta è ormai dietro l’angolo, Netflix ha ufficialmente annunciato che i primi episodi di una delle serie più amate dell’intero palinsesto del servizio di streaming arriverà nella primavera 2020.

Le prime due stagioni sono state topiche, sebbene di base non introducano una trama tanto innovativa o mai vista prima d’ora, la fusione dei personaggi e delle storie alle loro spalle, condite anche da interpretazioni magistrali come quella del ruolo de “Il Professore”, ha portato milioni di consumatori ad amare a tutti gli effetti La casa di Carta. Le maschere sono andate a ruba, a Carnevale, per Halloween e simili, si sono visti tantissimi utenti travestiti proprio nei personaggi dell’amata serie.

I produttori, sebbene con la seconda stagione si pensava finisse il tutto, hanno deciso di cavalcare l’onda promuovendo prima una terza stagione (pubblicata nel 2019), ma annunciando addirittura un quarto e quinto appuntamento.

La Casa di Carta: in arrivo due nuove stagioni su Netflix

L’ultimo episodio, come i più appassionati ricorderanno, ha visto la morte di Nairobi, uno dei personaggi principali ed al quale ci eravamo molto affezionati. Il trailer della nuova stagione, sempre secondo i fan, lascia presagire un ribaltamento della vicenda, a prima vista appare essere concreta la possibilità di un ritorno di Nairobi sulla scena.

Ovviamente stiamo parlando di supposizioni, per le certezze non dobbiamo far altro che attendere il 3 Aprile 2020, giorno del lancio ufficiale della quarta stagione. Per la quinta, invece, dovremo probabilmente attendere almeno il 2021, in quanto confermata solamente dall’ideatore Alex Pina nel corso del Festival Internazionale del Cinema di Almeria.