CoopVoce: due giorni alla fine della ChiamaTutti Top 20 a soli 8 euro

CoopVoce in questo momento non ha rivali nel suo ambiente, ovvero quello dei gestori virtuali. Il nostro provider che proprio non si filava nessuno solo pochi mesi fa, ora sta raggiungendo risultati entusiasmanti grazie alle sue promozioni convenienti.

Si tratta di un gestore che infatti è stato ignorato sistematicamente da tutti, proprio a causa dei contenuti all’interno delle sue offerte. Secondo molti CoopVoce, nonostante i prezzi molto bassi, non equipaggiava le sue promo con contenuti in abbondanza per le esigenze del pubblico. Attualmente però tutto è cambiato, proprio come la strategia del gestore di Coop, il quale riesce tranquillamente a dominare la concorrenza. Sul sito ufficiale infatti potete trovare ancora disponibile la promozione migliore del periodo, la quale però avrà ancora vita breve.

CoopVoce: il provider virtuale ha ancora la sua ChiamaTutti Top 20 ma solo per pochi giorni, ecco quanto costa e cosa comprende

La ChiamaTutti Top 20 di CoopVoce è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutti i suoi contenuti. Si tratta dell’offerta lanciata durante il mese di novembre e che terminerà il prossimo 15 gennaio il suo servizio per il gestore. Mancano quindi solo tre giorni alla fine, ma per ora potete ancora sottoscriverla.

Al suo interno sono presenti i contenuti migliori, ma anche un prezzo ottimo. Per soli otto euro ogni mese per sempre potrete avere infatti a disposizione minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Inoltre sono anche disponibili 20 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G. Non dimenticate che anche se siete già clienti potete sottoscrivere ugualmente l’offerta.