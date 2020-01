3 italia ha recentemente proposto una promozione, chiamata Play Power, tramite la quale ogni nuovo utente ha la possibilità di richiedere l’attivazione di 30 giga di traffico dati al mese, spendendo nel contempo una cifra non propriamente di basso livello.

Il “problema” con le soluzioni open, ovvero disponibili senza limitazioni sulla provenienza, riguarda proprio il prezzo finale di vendita; l’utente medio si aspetterebbe di trovare una promozione esattamente sullo stesso livello delle suddette, ma se da un lato le aziende offrono ampia disponibilità, dall’altro tolgono aumentando la cifra mensile da versare.

La Play Power ne è un chiaro esempio, coloro che la richiederanno dovranno infatti pagare 11,99 euro al mese per godere di 30 giga di traffico dati, di 100 SMS da poter utilizzare verso chiunque e di illimitati minuti per chiamare amici e parenti.

3 Italia: i dettagli della Play Power

A differenza però delle varie All-In viste in passato, la Play Power non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza minimamente temere di pagare penali di alcun tipo.

Il canone fisso viene pagato direttamente tramite credito residuo, i costi iniziali previsti sono di 6,99 euro per la promozione in sé e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Coloro che invece sono già clienti di 3 Italia possono ugualmente richiedere l’attivazione dell’offerta, ma ovviamente dovranno versare un contributo di 19,99 euro complessivo, senza necessariamente acquistare la SIM.

La navigazione per i nuovi utenti è prevista direttamente sotto rete telefonica 3G-4G proprietaria dell’azienda, potrebbe però risultare a pagamento a causa della scadenza della promo il 6 gennaio (solo l’alta velocità).