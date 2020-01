L’operatore Wind nelle prossime ore lancerà delle nuove e strepitose offerte, stiamo parlando della All Inclusive Young e Junior Limited Edition, dedicate quindi ad utenti che rientrano in un certo range di età.

Le nuove offerte appena menzionate, saranno disponibili in tutti i negozi aderenti e saranno attivabili fino al prossimo 19 gennaio 2020, salvo cambiamenti nel corso della prossima settimana. Scopriamo insieme cosa prevedono.

Wind sta per lanciare la All Inclusive Young e la Junior Limited Edition

Iniziamo subito con la All Inclusive Young Limited Edition che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 11.99 euro al mese. La seconda, ovvero la All Inclusive Junior Limited Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri Wind, 100 minuti verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet a 6.99 euro al mese.

Entrambe prevedono l’addebito del costo mensile sul credito residuo e, a differenza della versione classica la nuova Junior Limited Edition prevede 50 GB di traffico internet invece che 30, alle stesse condizioni. Per entrambe le offerte è inclusa l’applicazione Wind Family Protect. Le offerte Junior sono dedicate solamente ai clienti under 14 ed il costo di attivazione è di 6.99 euro invece che 21.99 euro se si mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario verranno addebitati 15 euro mancanti sul credito residuo, se presente.

La Young Limited Edition invece, è attivabile solamente dai clienti under 30 e prevede un costo di attivazione di 6.99 euro invece che 33.99 euro, anche in questo caso con SIM attiva per almeno 24 mesi. Superati i Giga disponibili la navigazione sarà bloccata per entrambe le offerte fino al rinnovo successivo. Per maggiori informazioni non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.