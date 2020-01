Il volantino Euronics recentemente lanciato sul mercato propone una lunga serie di prezzi bassi e di offerte davvero coinvolgenti, nonché rivolte ad una lunghissima serie di utenti sul territorio nazionale italiano. A differenza delle vecchia campagne, la “Rinnova e Risparmia” è in grado di soddisfare le esigenze in ogni regione del nostro paese, ma non sul sito ufficiale.

Il corrente volantino Euronics risulta essere attivo solo ed esclusivamente nei negozi fino al 22 gennaio 2020, a patto che le scorte non vengano esaurite in anticipo. Gli utenti possono recarsi in negozio per risparmiare il più possibile, il nostro consiglio è sempre di confrontare gli attuali prezzi di vendita con le promozioni presenti sul web, in modo da avere un’idea del livello di sconto effettivamente attivato.

Volantino Euronics: con la campagna Rinnova e Risparmia si potrà spendere pochissimo

Il volantino Euronics nasconde al proprio interno una lunghissima serie di offerte e di prezzi bassi a partire dal mondo degli smartphone, uno dei migliori modelli in promozione è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, terminale appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ma comunque in grado di fornire ottime prestazioni se considerata una richiesta che non supera i 199 euro per la versione no brand.

In alternativa è possibile puntare molto più in alto, passando per lo Huawei P30 a 499 euro, ma anche l’ottimo iPhone 11 Pro in vendita a 1129 euro (senza dimenticare l’iPhone Xr a 749 euro). Di seguito trovate invece il volantino Euronics al completo.