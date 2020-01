Il volantino Comet richiama gli utenti all’ovile con il lancio di una campagna promozionale molto allettante, anche se comunque rivolta quasi esclusivamente a modelli appartenenti ad una fascia di mercato non particolarmente elevata.

La campagna promozionale nasce prima di tutto per essere a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, di conseguenza si potrà approfittare degli sconti sia nei punti vendita sparsi in Italia, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Acquistando online è sempre importante ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Non perdetevi i codici sconto Amazon inclusi direttamente nel nostro canale Telegram, vi attendono anche tantissime offerte incredibili.

Volantino Comet: quando risparmiare non è mai stato così facile

Le offerte messe sul piatto dal volantino Comet sono davvero invitanti, tutti i consumatori hanno la possibilità di accedere, ad esempio, all’ultimo Oppo Reno 2Z a 299 euro, un buon smartphone di fascia media da consigliare a coloro che amano la pop-up camera ed un design leggermente differente da quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Sforando nel mondo Apple, è possibile avvicinarsi prima all’iPhone 8 a 459 euro, ma anche all’ultimo iPhone Xs (nella versione da 64GB), ottimo modello di fascia alta leggermente superato dall’iPhone 11 e 11 Pro, acquistabile con un esborso di circa 679 euro.

Le offerte ovviamente non si fermano qui, possiamo anche trovare un 30% di sconto sui videogiochi, la Sony PS4 con bundle Fortnite a 199 euro, la Nintendo Switch a 289 euro e così via. Tutto disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale.