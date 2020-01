Trony, grazie a numerosi soci sparsi per il territorio nazionale, ha recentemente lanciato un nuovo volantino ricchissimo di offerte e di sconti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, data la presenza infatti di prezzi particolarmente bassi.

La campagna promozionale non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma risulta essere disponibile solamente in alcune regioni: Lombardia, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale o in location non espressamente indicate.

Volantino Trony: i prezzi sono davvero molto bassi grazie a Samsung

Grazie a Samsung il risparmio finale per la maggior parte degli acquirenti potrebbe essere davvero incredibile, tutti coloro che punteranno i Galaxy Note 10 o i Galaxy S10, registrando il prodotto su Samsung Members entro il 7 febbraio, riceveranno un rimborso via bonifico bancario di 200 o 150 euro, andando difatti a ridurre ulteriormente il prezzo di vendita del prodotto. Inizialmente verranno acquistati rispettivamente a 979 e 749 euro, ma grazie alle suddette cifre complessivamente si pagheranno 779 e 599 euro.

Volendo invece puntare verso un modello di smartphone completamente differente, però sempre di fascia alta, è possibile richiedere lo Huawei P30 Pro a 699 euro. In alternativa segnaliamo la presenza di Oppo Reno 2Z e Xiaomi Redmi Note 8T, disponibili a 299 e 189 euro.

Tutte le offerte del volantino Trony sono raccolte direttamente nelle pagine che trovate inserite in fondo al nostro articolo, ricordate che gli acquisti non sono effettuabili sul sito ufficiale, ma esclusivamente nei punti vendita indicati.