Lo Stato sta cercando delle nuove soluzioni per non gravare con nuove accise sulle tasche degli italiani. La nuova Legge sul Bilancio per il 2020 dovrà articolarsi in un modo tale che non vengano aumentate ulteriormente le classiche tasse che i cittadini pagano annualmente, anche se si prevede un incremento delle accise sul prezzo del carburante per far fronte all’emergenza.

Per via del buco economico di oltre 3 miliardi – e gran parte del gap finanziario è dovuto anche ai mancati contributi che gli evasori non hanno versato – bisognerà trovare nuovi modi per sanare il bilancio. Anche Nonostante gli utenti chiedano ad alta voce l’abolizione di numerose tasse inutili come il bollo auto o il Canone Rai, sembra che non ci sia nulla da fare.

Anche per via dell’aumento dello Spread avvenuto proprio di recente, e a seguito della crisi di governo, urge fare un nuovo piano di accise per i cittadini che non gravi troppo sulle loro tasche, anche perché a rimetterci, sono molto spesso le famiglie in gravi difficoltà economiche.