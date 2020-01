Il nuovo aggiornamento di casa Huawei che consiste nella nuova EMUI 10, sta per arrivare anche per i dispositivi che ancora non l’hanno ricevuto. Stiamo parlando dell’interfaccia appartenente al colosso cinese, il quale dunque continua a rilasciare i nuovi aggiornamenti che possano dare una sua personale impronta.

Secondo i primi feedback sembra che in questo caso l’interfaccia sia nettamente cambiata rispetto al passato. In molti infatti parlavano della EMUI come statica e soprattutto sempre uguale soprattutto per quanto riguarda icone e menu. Nella lista troverete tutti i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento a breve.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: