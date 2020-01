Huawei afferma che il suo telefono Mate X pieghevole viene venduto a una clip di 100.000 al mese da quando è stato lanciato in Cina a novembre, secondo Android Central . Il Mate X, che è solo in vendita in Cina, costa 16.999 yuan.

Questo è solo un timido dato delle stime di vendita del rivale Galaxy Fold di Samsung. Anche se non è del tutto chiaro quanto sia timido. L’esecutivo Samsung Young Sohn ha erroneamente affermato che il Galaxy Fold aveva venduto 1 milione di unità, ma in seguito ha aggiornato quella cifra al CES 2020 a “400.000 a 500.000” dal suo lancio di settembre .

Huawei e il rivale Samsung sono stati i due primi nella corsa per portare sul mercato un telefono pieghevole per la prima volta nel 2019. Al CES 2019, i prototipi pieghevoli erano abbondanti. Ma Samsung ha battuto la maggior parte dei principali concorrenti quando è stato rilasciato Galaxy Fold, quindi è stato rilasciato dopo un lancio accidentato. Il duo pieghevole Microsoft e il pieghevole Razr di Motorola usciranno entro la fine dell’anno.

Huawei: Mate X era già stato presentato ma hanno preferito perfezionarlo

Presentato al Mobile World Congress 2019, Mate X di Huawei era originariamente programmato per il lancio nel luglio dello stesso anno. La società ha spinto il lancio a novembre per perfezionare e migliorare il suo schermo pieghevole , dopo che Samsung ha ritardato il lancio del suo Galaxy Fold a seguito di problemi di produzione.

Huawei non ha annunciato ufficialmente una data di lancio per Mate X al di fuori della Cina. In precedenza aveva dichiarato che avrebbe debuttato in Europa nel primo trimestre di quest’anno. La metà dello schermo del Mate X ruota indietro, in modo che quando è chiuso, ha uno schermo su entrambi i lati. La seconda iterazione di Mate X dovrebbe essere svelata a MWC 2020 il prossimo mese.

Al CES di quest’anno, la tendenza pieghevole si è estesa anche ai laptop. Gli editor di Verge hanno chiamato Lenovo ThinkPad X1 Fold il meglio in mostra per CES 2020 , con l’aspettativa che nei prossimi mesi ci saranno più laptop pieghevoli.