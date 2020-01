Audio-Technica è una delle aziende cardine nel campo delle auricolari totalmente wireless ed ha approfittato del CES 2020 per presentare al pubblico la loro nuova offerta più avanzata, le nuove ATH-ANC300TW.

Un nuovo modello dalle caratteristiche da top di gamma

Le nuove auricolari si presentano con un corpo rivestito da carbonio di 5,8 mm in grado di fornire un’alta accuratezza del suono grazie alla qualità di fabbricazione e anche alla tecnologia Clear Voice Capture di Qualcomm per migliorare l’audio durante le chiamate.

A impreziosire le caratteristiche tecniche del prodotto vi è la certificazione di impermeabilità IPX2 ed una batteria che consente fino a 4,5 ore di riproduzione continua con la cancellazione del rumore attiva, il supporto al codec ad alta risoluzione apt X e l’implementazione delle tecnologie multi-pairing e SCMS-T per quanto riguarda la sicurezza.

In bundle con le cuffie vengono forniti 4 paia di cappucci in silicone per adattarle ai vari meati acustici.

Le cuffie vengono fornite con la custodia che fa da base di ricarica in grado di fornire altre 13,5 ore supplementari di autonomia.

La connettività si basa sul Bluetooth 5.0 unito a TrueWireless Stereo Plus, un’altra tecnologia sviluppata da Qualcomm che permette di migliorare la latenza tra le cuffie e diminuire leggermente i consumi.

Per gestire le auricolari bisognerà avvalersi della companion app Connect, la quale permetterà di scegliere tra tre livelli di cancellazione del rumore attiva in base all’ambiente in cui ci si trova: aereo, studio/lavoro e al volo (on the go), funzionalità facilmente arrestabile in caso di necessità con un semplice tap.

L’app permetterà anche di monitorare lo stato della batteria, scorrere la playlist e selezionare i codec preferiti.

Un prodotto senza ombra di dubbio con feature da top di gamma, così come il prezzo, che a partire dalla loro messa sul mercato a maggio sarà di 249 euro.