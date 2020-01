Nel corso delle passate settimane vi abbiamo mostrato le promozioni natalizie messe in campo da 3 Italia. Il provider alleato di Wind ha offerto ottime soluzioni ai possibili nuovi clienti desiderosi di cambiare l’operatore di riferimento. C’è una ricaricabile che, in maniera particolare, ha riscosso ampio successo tra il pubblico.

Stiamo parlando ovviamente della All-In Power XMas Edition. Tale proposta garantiva minuti no limits più 100 Giga al costo di 11,99 euro al mese.

3 Italia, ritorna All-In Power Special con 100 Giga

Dopo la stagione delle festività, ritornano i listini tradizionali di 3 Italia e ritorna anche un’altra grande promozione: All-In Power Special Edition.

Le soglie così come il prezzo di questa ricaricabile non divergono molto dall’offerta natalizia di cui prima. Anche in questo caso, infatti, gli utenti avranno a loro disposizione minuti no limits per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare ai contatti in rubrica e 100 Giga per la navigazione in internet. Il costo mensile per il rinnovo si attesta sempre sugli 11,99 euro.

Per l’attivazione della ricaricabile è necessaria una spesa extra una tantum pari a 6 euro. Coloro che contestualmente devono attivare anche una nuova scheda SIM dovranno aggiungere, sempre una volta sola, ulteriori 10 euro. La ricaricabile può essere attivata sia online che in store.

All’interno di All-In Power Special Edition è incluso anche il servizio Giga Bank per il riutilizzo della soglia internet non sfruttata nell’arco dei trenta giorni. Anche la navigazione 4G (e laddove disponibile quella sotto rete 4,5G) sarà disponibile completamente a costo zero per tutti gli abbonati 3 Italia.