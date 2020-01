Tanti smartphone vuol dire lavoro extra in fase di sviluppo degli aggiornamenti dedicati. Xiaomi questo lo sa e considerando la lunga lista di smartphone che ha lanciato sul mercato, per aggiornali tutti ci vuole un bel po’ di tempo. Detto questo, ecco un altro smartphone del produttore a ricevere il tanto atteso aggiornamento che porta l’ultima versione del sistema, Android 10, e dell’interfaccia personalizzata, MIUI 11.

L’aggiornamento segue quello del Mi 6 che nonostante sia più vecchio ha ricevuto una corsia preferenziale per il MIUI 11; sul piano Android è rimasto a 9.0 Pie, troppo vecchio per l’ultima versione. Il codice della patch è 11.0.1.0.QEBCNXM e pesa 2 GB. Dovrebbe essere stabile e non portarsi dietro problemi di alcun genere, ma mai dire mai. Il sistema di rilascio è il solito Over The Air quindi ci vorrà un po’ prima che raggiunga tutti i modelli compatibili.

Xiaomi Mi 8 SE

L’aggiornamento dell’interfaccia andrà a modificare molte icone di applicazioni e a introdurre qualche novità come la nuova suite Mi Go Travel che permetterà di prenotare biglietti su una vasta gamma di trasporti; non è chiara l’integrazione nei vari paesi. Ci sarà un nuovo font per i caratteri di sistema, il Mi Lan Pro, e un miglioramento per la modalità Always-on. In generale ci sarò una correzione di bug, un miglioramento delle prestazioni e del sistema.

Lo smartphone in questione presenta un display Samsung AMOLED da 5,88 pollici con risoluzione FullHD+. Il cuore del Mi 8 SE è uno Snapdragon 710 supportato da 4/6GB di RAM e 64/128 GB di spazio d’archiviazione interno. La batteria è da 3120 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 18 W. La configurazione fotografica posteriore è caratterizzata da un obiettivo principale da 12 MP e un sensore di profondità da 5 MP.