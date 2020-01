Unieuro è da sempre una delle migliori realtà per quanto riguarda la capacità di lanciare offerte e campagne promozionali di altissimo livello, l’ultimo Fuoritutto è il giusto concentrato di prezzi bassi e di sconti per riuscire a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto.

La soluzione descritta nel nostro articolo risulta essere attiva e disponibile sia nei negozi, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Acquistando online è bene comunque ricordare sempre che le spese di spedizione per la consegna a domicilio non sono mai incluse nel prezzo mostrato a schermo, andranno sempre aggiunte.

Nel frattempo dovete assolutamente ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficialmente dedicato ad Amazon ed ai codici sconto, in questo modo potrete essere i primi a scoprire i prezzi più bassi in assoluto.

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi più consigliati

Il volantino Unieuro nasconde sicuramente tantissime offerte da saper cogliere immediatamente al volo, una di queste è proprio quella applicata sullo Huawei Nova 5T, uno smartphone di fascia medio-alta ma dal prezzo veramente conveniente, soli 399 euro nella versione no brand.

Sempre intrigante è invece il Samsung Galaxy S10e, un modello molto conosciuto e noto, anche se non proprio più così recente (è stato lanciato ad Aprile 2019), nonostante presenti caratteristiche tecniche complessive da top assoluto. Il prezzo finale di vendita attuale si aggira attorno ai 439 euro per la versione no brand.

Il volantino Unieuro è questo e molto altro ancora, per ogni informazione in merito potete aprire le immagini che trovate in fondo al nostro articolo.