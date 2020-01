Stiamo sentendo spesso problemi con la nuova serie Pixel 4. Le ultime notizie riguardano il sistema del riconoscimento facciale anche comunemente chiamato Face Unlock. Diversi utenti, infatti, hanno condiviso sul sito di supporto Pixel e su Reddit i loro problemi per questa funzionalità.

Il problema nasce dalla ricezione di un messaggio, in cui si avvisa l’utente di registrare nuovamente il proprio volto per poter usufruire di Face Unlock. Da qui, l’utente cerca di risolvere il problema ripetendo la procedura per il riconoscimento facciale. Tuttavia, anche dopo questo passaggio, la funzione sembra non funzionare.

Pixel 4, ancora una volta ci sono problemi per gli utenti

Sul display compare un messaggio di errore in cui si legge “Impossibile identificare il viso. Riprovare.”. Alcuni utenti hanno scritto di aver provato a riavviare il telefono, ma questo non ha aiutato a risolvere il problema. Altri hanno provato perfino a resettare lo smartphone alle condizioni di fabbrica, mentre altri hanno aspettato il rilascio della patch di sicurezza di gennaio resa disponibile da Google settimana scorsa.

A quanto pare, il ripristino dei dati del Pixel 4 risolve il problema. Gli utenti, tuttavia, si aspettavano una risposta di Google più rapida per risolvere il problema. A quanto pare, il problema si è verificato dopo l’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre. Ciò che alcuni altri proprietari di Pixel 4 stanno aspettando è un aggiornamento promesso da Google per la funzione di Face Unlock.

Questo aggiornamento consentirebbe agli utenti di sbloccare lo smartphone utilizzando il viso solo quando hanno gli occhi aperti. Il sistema vuole essere d’aiuto per difendersi contro i malintenzionati che vogliono rubare i dati dal device semplicemente “puntando lo smartphone verso il tuo viso.”. La società non ha rilasciato ancora commenti, quindi non sappiamo quando la situazione migliorerà.