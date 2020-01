La tecnologia del display a 120Hz di OnePlus 8 Pro potrebbe essere rivelata la prossima settimana. La società ha annunciato il suo primo smartphone ‘concept’ all’inizio di questa settimana al CES 2020 di Las Vegas, ma non sembra aver terminato gli eventi. OnePlus ha infatti inviato inviti multimediali per un altro incontro che si terrà lunedì prossimo 13 gennaio.

L’evento inaspettato si terrà nel distretto cinese di Shenzhen ed è intitolato “OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting.”, ossia un meeting per discutere della tecnologia dei display dei prossimi device OnePlus. La società non ha ancora rivelato ciò che sta pianificando per l’evento, ma ipotizzando qualcosa legato al nome, vedremo probabilmente i nuovi display con tecnologia 120Hz.

OnePlus 8 Pro, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa si cela dietro al nome

OnePlus è diventato uno dei primi marchi ad adottare schermi a 90Hz sui suoi smartphone l’anno scorso con il debutto di OnePlus 7 Pro. A distanza di otto mesi, i display con tecnologia 90Hz sono arrivati anche sulla serie Pixel di Google e potrebbero essere rilasciate presto anche per altri device, come l’Huawei P40 Pro.

Per tenere testa alla concorrenza, o almeno per cercare di battere il prossimo Galaxy S11 – o Galaxy S20 – OnePlus potrebbe aggiornare i suoi pannelli per smartphone. Secondo quanto riferito, la società rilascierà il prossimo OnePlus 8 Pro con uno schermo a 120Hz ancora più fluido entro la fine dell’anno.

Non si prevede che questo device arrivi prima di marzo, un mese dopo il Galaxy S11 – o S20 -.Tuttavia, OnePlus potrebbe annunciare la sua prossima tecnologia lunedì, anticipando le mosse di Samsung di quattro settimane.