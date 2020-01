Essere alla ricerca di un occupazione può essere molto difficile, soprattutto quando non si ama lavorare in team e si preferisce affrontare le difficoltà della vita in solitudine. Per fortuna, a sollevare il destino di molte persone, è accorso ancoro una volta Netflix con un’opportunità lavorativa senza eguali. Scorrendo tra le posizioni di lavoro aperte, infatti, è possibile inviare la propria domanda per un ruolo inerente alla sicurezza… nei panni di Witcher. Ecco cosa si è inventata la casa produttrice per stupire i suoi abbondati.

Netflix: diventa un Witcher inviando un video con le tue doti

Il link ufficiale per partecipare alla selezione da Witcher è proprio questo, ma attenzione: la lista di requisiti per salvare il continente non è da poco! Improntata sulla determinazione a proteggere 158 milioni di utenti, l’offerta lavorativa è dedicata a chi ama maneggiare spade di argento in ben 190 paesi in cui opera il servizio streaming più amato.

Come anticipato, però, la lista di requisiti per poter essere sorteggiati non è così scarna visto che prevede:

Possedere un addestramento da Witcher presso una gilda abilitata;

Possedere flessibilità: in caso di attacchi da parte di ghoul questa è una caratteristica essenziale;

Forte capacità fisica per sollevare grossi pesi ripetutamente;

Non aver paura a rimanere soli per lunghi periodi: il lavoro è per lupi solitari.

Sebbene l’iniziativa sia stata già avviata il 20 dicembre, la propria applicazione può essere ancora inviata attraverso un video (non più lungo di un minuto) all’indirizzo email witcherforhire@netflix.com ; come suggeriscono i dettagli, vi consigliamo di parlare della vostra esperienza.

Infine, proprio come le gesta possono essere cantate dai bardi, così anche le presentazioni prescelte potrebbero essere presente sui social di Netflix.