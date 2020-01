Una delle migliori promozioni Wind attualmente in circolazione è sicuramente la All Inclusive 50 Fire, soluzione distribuita in versione operator attack che prevede la possibilità di mettere le mani su 50 giga di traffico, affiancati da minuti e SMS da utilizzare verso tutti.

Come ormai ben sapete, purtroppo, le migliori offerte sono a disposizione di alcuni eletti, di conseguenza anche la suddetta risulta essere attivabile solamente dagli uscenti da Iliad o da un virtuale (sempre ad esclusione di LycaMobile) che richiederanno la portabilità del proprio numero originario.

Attivabile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, la promozione richiede il versamento iniziale di 11,99 euro per l’offerta in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Il canone fisso è di 6,99 euro al mese, verrà addebitato direttamente sul credito residuo di quest’ultima. E’ presente un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo non è possibile abbandonare l’azienda, senza pagare una penale del valore di 15 euro.

Passa a Wind con la promozione che promette 50 giga al mese

La promozione promette comunque un bundle veramente infinito, a tutti gli effetti ci troviamo di fronte la possibilità di utilizzare 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, nonché illimitati minuti per telefonare ad amici e parenti a piacimento.

Per gli interessati segnaliamo anche la versione Easy Pay, questa consiste sostanzialmente nel pagamento tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, con il passaggio del bundle da 50 a 100 giga di traffico dati utilizzabili ogni mese, senza cambiare il prezzo finale di vendita.