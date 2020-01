A partire dall’inizio del mese di Gennaio 2020 è stato lanciato un volantino Euronics valido su tutto il territorio nazionale, con piccolissime differenze di socio in socio, chiamato “Rinnova e Risparmia”. Gli sconti sono promessi addirittura fino al 50%, ma sapranno soddisfare le richieste dei consumatori?

Come detto, gli acquisti risultano essere possibili in ogni punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. La validità della campagna promozionale è fissata fino al 22 gennaio 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili.

Per i codici sconto Amazon e le nuove offerte abbiamo aperto uno specifico canale Telegram, lo trovate a questo indirizzo.

Volantino Euronics: la campagna Rinnova e Risparmia è intrigante

Gli smartphone effettivamente in promozione sono davvero tantissimi, tra i migliori annoveriamo Motorola E6 Plus a 139 euro, Apple iPhone 11 Pro a 1129 euro, Apple iPhone Xr a 749 euro, Huawei P30 a 499 euro, Motorola One Zoom a 379 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, Motorola Moto G9 Plus a 249 euro, Galaxy A30s a 219 euro o Xiaomi Redmi Note 8T a 199 euro.

Puntando invece su fasce di prezzo leggermente più basse incrociamo Oppo A9 2020 a 199 euro, LG K50s a 169 euro, Sony Xperia L3 a 169 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro o Galaxy A20e a 159 euro.

Molto interessante anche il comparto wearable, tra questi troviamo Fitbit Inspire HR a 79 euro, Fitbit Versa Lite a 119 euro e Huawei Watch Active GT a 179 euro. Le possibilità di scelta sono davvero tantissime, se volete approfondire la conoscenza della corrente campagna promozionale non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.