Il primo osservatorio nazionale americano intitolato a una donna astronoma dovrebbe aprire nel 2022.

Il Large Synoptic Survey Telescope, attualmente in costruzione in Cile, sarà chiamato National Science Foundation (NSF) Osservatorio Vera C. Rubin.

Il titolo riconosce il ruolo di Rubin nella comprensione della materia oscura, uno dei quattro temi principali dell’indagine dell’osservatorio: sondare l’energia / materia oscura, inventare il sistema solare, esplorare il cielo ottico transitorio e mappare la Via Lattea .

“Prende il nome da un astronomo che ha fornito importanti prove dell’esistenza della materia oscura, l’Osservatorio NSF Vera C. Rubin sembra destinato a fare la storia della scienza con le sue straordinarie capacità che arriveranno nei prossimi anni“, ha detto il direttore dell’NSF France Córdova in una dichiarazione.

“Si prevede che l’Osservatorio Rubin farà avanzare in modo significativo ciò che sappiamo della materia oscura e dell’energia oscura“, ha continuato. “Quindi il nome Rubin avrà ancora un altro modo di ispirare donne e uomini desiderosi di indagare“.

Guidata dal presidente della Commissione scientifica, spaziale e tecnologica della Camera Eddie Bernice Johnson e dalla deputata Jennifer González-Colón, l’iniziativa di ridenominazione è stata lanciata nel giugno 2019. È stata firmata in legge il 20 dicembre.

Quando inizieranno le operazioni scientifiche del nuovo osservatorio

Le operazioni scientifiche presso l’osservatorio, situato sul monte Cerro Pachón in Cile, inizieranno nel 2022.

Durante i suoi primi 10 anni, il sistema integrato di telescopio e videocamera fornirà un rilevamento ottico del cielo visibile: il Legacy Survey of Space and Time.

“Attraverso la sua scoperta della materia oscura, Vera ha dato uno dei contributi più importanti alla scienza nel secolo scorso“, ha detto il direttore dell’Osservatorio Steve Kahn. “Una volta completata la costruzione, l’Osservatorio Rubin si baserà sul suo lavoro pionieristico per migliorare notevolmente la nostra comprensione dell’universo su molte scale diverse.“

Nonostante vari onori (inclusa la National Medal of Science) e l’eventuale accettazione da parte dei suoi coetanei (è stata votata alla National Academy of Sciences nel 1981), come la maggior parte delle donne, Rubin ha sperimentato una resistenza di genere all’inizio della sua carriera con ottime soddisfazioni.