In occasione di San Valentino, ormai vicino quasi di 30 giorni, Huawei ha deciso di lanciare una nuova colorazione per le FreeBuds 3, ecco arrivare un rosso squillante per tutti gli innamorati.

Le Huawei FreeBuds 3 sono i primi auricolari true wireless in stile Apple AirPods con cancellazione attiva del rumore, in questo modo l’utente ha la possibilità di utilizzarle tranquillamente in mobilità, senza essere disturbato dall’ambiente circostante, ma allo stesso tempo avendo l’orecchio non occluso da una cuffietta in-ear.

Grazie alla funzionalità noise-cancelling, infatti, il sistema riesce a ridurre efficacemente il rumore percepito dall’ambiente direttamente in tempo reale, l’audio non subisce alcuna distorsione del suono offrendo nel contempo anche chiamate di altissimo livello grazie ad un microfono dalle elevate prestazioni.

Huawei FreeBuds 3: ecco la nuova colorazione rossa

Altra caratteristica unica delle Huawei FreeBuds 3 è sicuramente il design molto funzionale, con peso ridottissimo, soli 4,5 grammi per cuffia, per un comfort ed una indossabilità praticamente senza pari nel mercato della telefonia. La durata della batteria è notevole, grazie anche alla piccola ma capiente custodia di ricarica, facilmente trasportabile in borsa, nella tasca dei pantaloni o nello zaino.

Il prezzo non è bassissimo, parliamo di circa 179 euro; originariamente lanciato in due colorazioni (nero e bianco), in occasione di San Valentino 2020 vede aggiungersi una nuova variante, un rosso in grado di sapersi distinguere da tutte le altre cuffie attualmente presenti sul mercato.

L’acquisto potrà essere completato in tutti i punti vendita in cui viene venduta la tecnologia, come i rivenditori MediaWorld, Unieuro e similari, ma anche direttamente online a partire dai prossimi giorni.