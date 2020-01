Wind dedica una straordinaria offerta ai clienti che trasferiscono il numero da Kena e ho Mobile, i quali hanno la possibilità di procedere con l’attivazione senza andare incontro a particolari spese iniziali se non i costi previsti per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa. La promozione, inoltre, include nel prezzo i servizi importanti, e quindi: il servizio di navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica e l’SMS MyWind; in più permette di procedere con la disdetta senza dover sostenere costi di disattivazione o penali. I clienti che effettuano il trasferimento del numero e attivano la promozione, infatti non devono rispettare alcun tipo di vincolo.

Passa a Wind: offerta All Digital per i clienti Kena Mobile e ho Mobile!

L’offerta Wind All Digital 40 è dedicata ai clienti Kena Mobile e ho Mobile che effettuano la portabilità del numero e permette loro di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4.5G. La promozione prevede una spesa di soli 14,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, non necessita di alcun costo di attivazione e non prevede vincoli. I nuovi clienti Wind al momento dell’acquisto possono decidere di modificare le soglie previste dalla tariffa aggiungendo 200 SMS verso tutti i numeri al costo di 0,99 euro al mese.

Il gestore permette di ottenerla soltanto effettuando l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale Wind, che offre la possibilità di ottenere la SIM con spedizione gratuita o di ritirarla in uno dei punti vendita aggiungendo al costo iniziale 4,99 euro.