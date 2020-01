Trony prova in tutti i modi a distogliere l’attenzione dei consumatori dai cosiddetti Saldi Invernali con il lancio di una campagna promozionale veramente ricchissima di prezzi bassi e di offerte da saper cogliere al volo.

La soluzione qui descritta è valida in diversi punti vendita sul territorio nazionale, ma non ovunque, noi vi parleremo dei negozi delle regioni Lombardia, Piemonte e Toscana, ma sappiate che potrete raggiungere gli stessi sconti anche in Calabria, Sicilia, Campania e Trentino Alto-Adige (se proprio con piccolissime differenze).

Volantino Trony: grazie a questi prezzi il risparmio è super

L’attenzione vine indiscutibilmente catturata da una possibilità quasi unica, l’accesso all’accoppiata Galaxy Note 10 e Galaxy S10 a prezzi impensabili fino a qualche settimana fa. Grazie al cashback offerto da Samsung, infatti, l’utente si trova ad acquistarli rispettivamente con un esborso di 979 e 749 euro; registrandoli però sul sito Samsung Members, si acquisisce il diritto a ricevere un rimborso di 200 e 150 euro direttamente sul proprio conto corrente, a tutti gli effetti si andranno a pagare solamente 779 e 599 euro (ricordate però di registrarli entro e non oltre il 7 febbraio 2020).

Per gli altri sconti e le offerte del volantino Unieuro dovete aprire le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, vi diciamo soltanto che troverete anche soluzioni del calibro di Huawei P30 Pro a 699 euro, passando anche per Xiaomi Note 8T, oppure uno spettacolare Oppo Reno 2Z in vendita a soli 299 euro.