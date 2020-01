Le passa a Wind sono da sempre tra le offerte con il miglior rapporto qualità/prezzo attualmente in circolazione, moltissimi utenti si ritrovano ad avere la possibilità di vedersi attivare anche 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, spendendo comunque soli 6,99 euro al mese o similari.

Tutte le soluzioni che racconteremo, lo ricordiamo, sono distribuite esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere permesso esclusivamente solo se in possesso di determinati requisiti, come la provenienza da un operatore telefonico. I costi iniziali da sostenere sono sempre all’incirca gli stessi, parliamo di 11,99 euro per la promozione e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; a questo dovrete comunque sempre avvicinare anche il vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, un periodo entro il quale il consumatore non potrà abbandonare l’azienda senza essere costretto a pagare una penale del valore di 15 euro.

Passa a Wind con le 2 migliori promozioni di questo mese

La All Inclusive 50 Fire è la prima promozione da consigliare assolutamente agli utenti in uscita da Iliad o da un operatore virtuale, richiede il pagamento di un canone fisso di 6,99 euro al mese per raggiungere l’accesso di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per 200 SMS verso tutti e minuti illimitati di chiamate.

L’alternativa per gli uscenti da LycaMobile è sicuramente la All Inclusive Special 50, promozione da esattamente lo stesso quantitativo di contenuti, ma in vendita ad un prezzo leggermente maggiorato, 9,90 euro al mese a titolo definitivo. Entrambe possono essere richieste solamente nei punti vendita in Italia.