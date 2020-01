La passa a Vodafone che tutti vorrebbero poter raggiungere da ormai diversi mesi è sicuramente la Special Minuti 50 giga, una splendida soluzione che riserva al consumatore finale ben 50 giga di traffico dati ad ogni rinnovo, tutto ad un prezzo relativamente ridotto, soli 9,90 euro, ma chi può richiederla?

All’interno della promozione troviamo tantissimi contenuti da utilizzare sia in Italia che all’estero, nel complesso parliamo di 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile con anche minuti illimitati per chiamare ogni numero sul territorio nazionale. La navigazione, lo ricordiamo, è possibile fino ad una velocità massima di 600Mbps in download, sotto rete telefonica 4.5G proprietaria di Vodafone.

Passa a Vodafone: chi può attivare la Special Minuti 50 giga

La Special Minuti 50 giga resta comunque essere una passa a Vodafone non a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, è importante ricordare infatti che viene attualmente distribuita come operator attack attivabile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Kena Mobile, BT Enia Mobile o LycaMobile, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere equivale a 12,10 euro per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per la nuova SIM ricaricabile, un totale di 22,10 euro a cui aggiungere anche i 9,90 euro necessari per coprire almeno la prima mensilità. I rinnovi successivi saranno sempre allo stesso identico prezzo con addebito diretto sul credito residuo; in negozio potrebbe venirvi offerto il pagamento tramite conto corrente, ricordate che non siete obbligati ad accettarlo, ciò non comporta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.