Le nuove puntate della popolare serie TV spagnola in onda su Netflix, La Casa di Carta, stanno per arrivare. Il prossimo 3 Aprile infatti, verrà distribuita la nuova stagione e tutti i fan potranno tornare a conoscere le storie relative alla band di criminali guidata dal misterioso Professore.

Ma qual è la trama della storia? Tutto si basa sul sogno del protagonista di rapinare la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid, ossia la Zecca di Stato. Precisamente lo scopo è quello di far stampare una quantità illimitata di denaro per poi fuggire con la refurtiva in tutta tranquillità, e vivere una vita senza più problemi di denaro.

Con la quarta stagione scopriremo il destino di una delle protagoniste dell’intero serial, Nairobi, la quale si pensava fosse stata uccisa durante il finale della stagione precedente. Il nuovo incredibile teaser infatti spoilera la donna fra i personaggi chiave della quarta season e ciò ha mandato in visibilio i fan che hanno iniziato a ipotizzare congetture e fantasie: Nairobi si sarà realmente salvata? O la sua presenza sarà necessaria per dei flashback utili alla narrazione? Lo scopriremo soltanto dopo il 3 Aprile, intanto restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

La Casa di Carta: la serie che ha vinto numerosi premi è un fenomeno cult mondiale

Già in passato la serie ha ricevuto una serie di premi. Primo fra tutti, quello come “miglior serie TV non inglese” e perfino un Emmy come “Best Drammatic Serie“. Lo show è un successo tale da aver lasciato increduli gli autori stessi. Di fatto le puntate non sono solo distribuite sulla piattaforma di streaming, ma vengono anche prodotte da essa.