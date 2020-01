In occasione del CES di Las Vegas, Jabra, azienda esperta nella produzione di dispositivi audio, ha presentato delle nuove cuffie wireless, le Jabra Elite 45H, un prodotto che nasce dal connubio di qualità, potenza e basso prezzo.

Jabra Elite 45H: caratteristiche, disponibilità e prezzo delle nuove cuffie wireless

Il nome, probabilmente, lo si deve a quello che è il punto di forza di questo dispositivo: la sua autonomia. Le Jabra Elite 45H, infatti, garantiscono fino a quaranta ore di durata della batteria con una singola ricarica. Ma non finisce qui. Grazie al supporto alla ricarica rapida, bastano appena quindici minuti per ottenere fino a otto ore di autonomia.

Le Jabra Elite 45H presentano anche un design confortevole, con un peso di soli centosettanta grammi e dei cuscinetti in gommapiuma memory che si adattano alla forma dell’orecchio. I nuovi altoparlanti da 40 mm, poi, garantiscono una qualità audio eccezionale, con suoni nitidi e bassi profondi.

E’ anche possibile personalizzare il suono della musica che si sta ascoltando, modificandone i bassi o gli acuti (per esempio) dall’app Jabra Sound+. Tutto ciò, unito alla tecnologia MySound di Jabra, che regola l’esperienza musicale in base al proprio udito, fa in modo che la musica suoni sempre come dovrebbe, in base al proprio profilo-udito personale.

Jabra Elite 45H permettono di interagire con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri con un semplice tocco, per accedere facilmente e velocemente a tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Le cuffie presentano un doppio microfono, così da garantire un ottimo audio anche mentre si è in chiamata in luoghi particolarmente affollati. Le Jabra Elite 45H saranno disponibili nel mese di Marzo al prezzo di 99 euro in cinque colorazioni: Titanium Black, Black, Gold Beige, Navy e Copper Black (esclusiva Amazon).