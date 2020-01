Expert continua con il suo Fuoritutto estendendo le disponibilità delle promozioni anche ad altri soci sparsi per il territorio nazionale, quindi non limitando la sola campagna promozionale ai punti vendita del socio GAER.

Coloro che vorranno acquistare un nuovo prodotto potranno appoggiarsi al solito e classico Tasso Zero, l’utente può decidere infatti di acquistare ciò che vuole in negozio, superare una determinata soglia minima di spesa e, in cambio, richiedere un prestito da restituire in comode rate senza interessi a partire dalla prossima mensilità. Ricordate comunque che questi non verrà concesso a chiunque, ma sarà assolutamente necessario superare i test di affidabilità creditizia.

Volantino Expert: le offerte sono davvero bellissime

Le offerte della campagna promozionale citata nel nostro articolo sono decisamente invitanti, tra le migliori annoveriamo due dispositivi molto recenti ed in grado di soddisfare per le qualità generali messe sul piatto.

Il più consigliato è sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10, un terminale di fascia alta con la prima pentacamera posteriore da 108 megapixel, in vendita oggi con un esborso di 559 euro per la versione no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’alternativa è invece rappresentata dallo Huawei Nova 5T, nuovissimo smartphone appartenente alla fascia media del mercato per il prezzo finale di 399 euro, ma comunque in grado di dare il meglio di sé grazie anche alla presenza delle 4 fotocamere incastonate direttamente nella back cover. Tutte le informazioni nelle pagine che trovate qui sotto.